Ganz normal begann der letzte Tag im alten Jahr an der B & P Kompostierung und Umweltservice GmbH am Ortsrand von Walldorf, wie Betreiber Marco Thomas rückblickend versichert – hier wird auch an Silvester gearbeitet. „Verschiedene Entsorgungsfahrzeuge lieferten noch Material an, etwa von zuvor geleerten Biotonnen.“ Doch gegen 9 Uhr habe ihn ein Mitarbeiter informiert und auf Brandgeruch auf dem Gelände aufmerksam gemacht.
Schwelbrand Kompostieranlage Fast zwölf Stunden gekämpft
Tino Hencl 01.01.2026 - 12:50 Uhr