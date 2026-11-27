Meuselwitz - Nach mehreren Monaten ist der unterirdische Schwelbrand auf dem früheren Kohlebergbaugelände bei Meuselwitz gelöscht. Wie der zuständige Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) mitteilte, hat ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger die Brandfläche geprüft und in dieser Woche offiziell für gelöscht erklärt. Damit könne nun begonnen werden, auf Probefeldern die Tragfähigkeit des Kohlenschlamms zu testen. Auf Basis der Ergebnisse würden die weiteren Sanierungsarbeiten geplant, hieß es.