Nach dem Schwelbrand in einem bewohnten Fachwerkhaus in der Schmalkalder Straße in Asbach hat am Mittwochmorgen eine Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei stattgefunden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und hatte sich ausgehend von einem Raum im ersten Obergeschoss sowie einer Zwischendecke im Mittelgeschoss entwickelt. Das Gebäude war dabei stark verraucht, offenes Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr jedoch auf einen Bereich begrenzt werden, sodass ein Übergreifen auf das Dachgeschoss verhindert wurde. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die drei Bewohner, eine 22- und 56-jährige Frau sowie ein 23 Jahre alte Mann waren vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Sie sind aktuell in einer Notunterkunft untergebracht.