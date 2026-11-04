Im ehemaligen Tagebau Rusendorf bei Meuselwitz schwelen seit Monaten tief unter der Erde Kohlereste. Die Glutnester lassen sich nur schwer erreichen, breiten sich unterirdisch aus und beschäftigen Behörden, Feuerwehr und Fachleute bis heute. Dass ein solches Phänomen in Thüringen kein Einzelfall ist, zeigen historische Berichte aus Manebach. Darauf verweisen sowohl Heimatgeschichtler als auch das Buch „Archiv des Außergewöhnlichen…“ zu oftmals haarsträubenden Vorkommnissen im südlichen Ilm-Kreis.