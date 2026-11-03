Die harte Schale des Rockers bröckelt

Zwischen dem gewaltbereiten Ex-Rocker Bärfuss und dem harmoniebedürftigen Jakob entwickeln sich in der Sorge um Nadja freundschaftliche Bande. Was die beiden verbindet, erklärt Schauspieler Zehrfeld, der Bärfuss spielt: "Beide werden sehr schnell auf etwas reduziert. Bei Simon ist es seine Vergangenheit als Rocker und Straftäter, bei Jakob ist es sein Down-Syndrom. Vielleicht erkennen die beiden genau das ineinander: dieses Gefühl, dass andere sich längst ein Urteil über einen gebildet haben."

Am Ende knackt Jakob sogar die harte Schale des Rockers, der nach anfänglichem Zögern eine freundschaftliche Umarmung nicht nur zulässt, sondern erwidert.

Wie seit dem Start des Zürcher Tatort-Teams 2020 ist auch der pfiffige Kriminaltechniker Noah Löwenherz (Aaron Arens) mit von der Partie. Durch seine Datenanalysen im Darknet, Auswertungen von Handydaten oder Überwachungsvideos liefert er oft entscheidende Hinweise. Dieses Mal bringt ein ominöser Müsli-Klau aus dem Büro-Kühlschrank Löwenherz auf eine Spurensuche, die dem Fall plötzlich eine neue Wendung gibt.

Der Schweizer Tatort im Vergleich zu anderen

Der Schweizer Tatort hat es oft schwer gehabt. Zum einen ist Zürich für einen Großteil des deutschen Publikums weit weg. Zum anderen waren die TV-Ermittlerinnen Zürcher und Schuler - anders als das Ermittlerduo in Wien, Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser - eher unbekannt.

Sie haben nicht den Witz des Münsteraner Duos Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) oder liebenswerte Marotten wie der Kölner Ermittler Freddy Schenk (Dietmar Bär) mit seinem Hang zu Oldtimern und extravaganten Anzügen. Mit ihren gesellschaftspolitischen Themen regen die Drehbuchschreiber beim Zürich-Tatort aber oft über das Kriminalgeschehen hinaus zum Nachdenken an, sei es früher schon einmal mit Pharmapfusch oder illegaler Migration, oder dieses Mal mit Inklusion.