Großes Engagement

Diese Möglichkeit habe dankenswerter Weise auch Riccardo Gruber aus Schalkau genutzt. Gemeinsam mit seiner Hündin Diva habe er die Ausbildung in Thüringen begonnen und kürzlich erfolgreich in Bayern abgeschlossen. Neben seiner nunmehr zertifizierten Kadaver-Suchhündin Diva – einer siebenjährigen Hündin der Rasse Dogo Argentino – durchläuft der pensionierte Bundespolizist derzeit noch mit seiner Airedale Terrier-Junghündin Brunihilde vom Auhammer eine zweite Ausbildung an einer Jagdhundeschule in Bayern. Ausdrücklich Dank gebühre Gruber für sein persönliches Engagement bei der zeitintensiven Ausbildung seiner Hündinnen für die ASP-Kadaversuche, heißt es aus der Behörde.