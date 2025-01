Schweinekopf vor Gedenkstätte Voigt: Bereits zum dritten Mal Schändung in Apolda

Unbekannte hatten zwischen 14.00 Uhr am vergangenen Freitag und 11.40 Uhr am Samstag einen Schweinekopf am Prager-Haus in Apolda abgelegt. Das Haus ist eine Gedenkstätte, die unter anderem der von den Nationalsozialisten deportierten und ermordeten jüdischen Familie Prager gewidmet ist.