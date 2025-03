Wie ist der aktuelle Stand bezüglich des Zwischenerwerbs der ehemaligen Kammgarnspinnerei? Welche Fördermittel flossen bisher in welcher Höhe und für welchen Verwendungszweck an die Stadt? Diese Fragen zur Industriebrache in Schweina, vorab gestellt von der Linke-Fraktion, hat Bürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bad Liebensteiner Stadtrats beantwortet.