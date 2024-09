Die Stadt Bad Liebenstein will ein Teilstück der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina sanieren. Dazu hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe von Höhe von 27 000 Euro beschlossen. Finanziert wird das Bauvorhaben mit Mehreinnahmen beim Straßenbauprojekt „Barchfelder Straße“ in Bad Liebenstein, hatte Interimsbürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) vor der Abstimmung informiert.