Einmal zu schnell den Rückwärtsgang eingelegt – und schon war es passiert: In der Altensteiner Straße in Schweina übersah eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen einen 66-jährigen Radfahrer, der gerade hinter ihrem Wagen vorbeifuhr. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen das Auto und stürzte zu Boden. Mit Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang noch nicht fest.