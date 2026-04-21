Nichts geht über Liveatmosphäre und hervorragende, ortsverbundene Künstler mit jahrzehntelanger Erfahrung, die ihr Publikum in handgemachte Musik hüllen. Ein Publikum, das überwiegend aus Fans besteht und auch die Location – die eher kleine St. Laurentius Kirche – kommen hinzu. Das ist die Mischung, aus der das unwiderstehlich beseelende Konzert entsteht, das rund 250 Personen in der damit voll besetzten Kirche am Sonntagabend genießen.