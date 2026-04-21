Nichts geht über Liveatmosphäre und hervorragende, ortsverbundene Künstler mit jahrzehntelanger Erfahrung, die ihr Publikum in handgemachte Musik hüllen. Ein Publikum, das überwiegend aus Fans besteht und auch die Location – die eher kleine St. Laurentius Kirche – kommen hinzu. Das ist die Mischung, aus der das unwiderstehlich beseelende Konzert entsteht, das rund 250 Personen in der damit voll besetzten Kirche am Sonntagabend genießen.
Schweina Kalles Band begeistert das Publikum
Elvira Marschaus 21.04.2026 - 11:41 Uhr