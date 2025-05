Unter dem Motto „Drunter und Drüber – ohne Anfang, ohne Ende“ fand am Samstag das Kunstschulfest der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis in Schweina statt. Die Veranstaltung bot zahlreiche Mitmachangebote für Groß und Klein. „Bei mir können Sie durchdrehen“ hieß es an der Kreisel-Bastelstation von Sylvia, hier konnten die Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch Ronja aus Dorndorf war begeistert dabei. Sie kannte die Kunstschule schon, denn sie hatte vor drei Jahren schon einmal an der Tonwerkstatt teilgenommen. Beim Kunstschulfest war sie jedoch zum ersten Mal. Ihre kleine Schwester Marla hatte ebenfalls ihren Spaß an dem verrückten Automaten, den sie mit Silbermünzen fütterte. Kurz darauf begann der Automat zu rauchen und machte sich daran, ihr eine Überraschung zu fertigen.