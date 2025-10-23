Die Altensteiner Höhle wurde am 20. Mai zur Filmkulisse: An diesem Tag drehte ein Team der Produktionsfirma „Megaherz“ aus dem bayerischen Unterföhring in der ältesten Schauhöhle Thüringens eine Höhlen-Rettungsaktion. Im Auftrag des Bayerischen Rundfunks entstand Material für ein neues Format des Kinderkanals KiKA, das auf den beliebten „Checker“-Kindersendungen der ARD aufbaut. Die Dreharbeiten wurden zuvor offiziell genehmigt: Doreen Brohm, Geschäftsführung Tourismus der Bad Liebenstein GmbH, gab in Abstimmung mit der Stadtverwaltung das Okay für die Produktion.