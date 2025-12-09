Auch in diesem Jahr wird es den Schweinaer Fackelbindern wieder gelingen, bis zum Heiligen Abend 16 Fackeln zu fertigen. Der Wille diese Tradition weiterzuführen, ist bis heute ungebrochen und besonders in diesen Tagen lebendig.
Die Patenkompanie der Bundeswehr half den Schweinaer Fackelbindern bei der traditionellen vorweihnachtlichen Arbeit.
