„Viele schaffen mehr“, heißt eine Spendenaktion der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Diesen Satz in die Tat umgesetzt hat der Förderverein des Biobades Glücksbrunn in Schweina. Auf der Online-Plattform der Initiative, die in der Region von der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden koordiniert wird, sammelte der Verein Spenden für einen neuen Sprungsteg. Und viele schafften mehr, sodass am Ende 2750 Euro zusammenkamen. Die Volksbank hat die Summe verdoppelt.