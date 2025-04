Im Haushaltsplan der Gemeinde Schweickershausen ist der Finanzbedarf festgelegt, der zur Erfüllung der Aufgaben im laufenden Jahr notwendig ist. Er gilt also als Arbeitsdokument der Kommune, in dem festgehalten ist, welche Einnahmen zu erwarten und welche Ausgaben zu leisten sind. Dabei ist der Plan für das Haushaltsjahr so zu gestalten, dass das kassenmäßige Jahresergebnis der Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist. Das betrifft sowohl den Verwaltungs- als auch den Vermögenshaushalt. Für die Gemeinde Schweickershausen ist in den Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungshaushalt auf 281 850 Euro und der Vermögenshaushalt auf 89 300 Euro festgesetzt worden.