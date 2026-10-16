Schwefelgeruch: Gasaustritt an Schule - Fünf Kinder verletzt

Schwelm - In einer Grundschule in Schwelm bei Wuppertal sind fünf Kinder und zwei Lehrkräfte nach ersten Erkenntnissen wegen eines Gasaustritts leicht verletzt worden. Die Betroffenen seien mit Atemwegsbeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Feuerwehr sei zu einem größeren Einsatz vor Ort, alle Kinder seien aus dem Gebäude gebracht worden.