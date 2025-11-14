Schweden Tote und Verletzte bei schwerem Busunfall in Stockholm

Stockholm - Bei einem schweren Unfall im Zentrum von Stockholm sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es sowohl Verletzte als auch Tote gebe. Nähere Angaben zu Anzahl, Geschlecht und Alter der Opfer wollte sie zunächst nicht machen. Nach unbestätigten Informationen der Zeitung "Aftonbladet" soll es sich um drei Tote und mehrere Verletzte handeln.