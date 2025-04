Schweden Die Abba-Stimme, die im Ohr bleibt: Agnetha Fältskog wird 75

Stockholm - Wenn Agnetha Fältskog zum Mikrofon griff, dann war das in den meisten Fällen mit einem unmittelbaren Ohrwurm verbunden. Ob "Super Trouper" oder "Mamma Mia", "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All": Was die blonde Schwedin in den glorreichen Abba-Jahren mit ihrer klaren Sopran-Stimme besang, das blieb den Zuhörern noch lange im Kopf.