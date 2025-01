Schwarzmeerpipeline: Moskau: Ukraine greift Pipeline-Infrastruktur mit Drohnen an

Die 2020 in Betrieb genommene Pipeline transportiert auf einer Länge von gut 1.100 Kilometern Erdgas durch das Schwarze Meer in den europäischen Teil der Türkei. Der Brennstoff wird dann über Anschlusspipelines weiter nach vor allem Bulgarien, Serbien und Ungarn transportiert. Aufgrund eines ausgelaufenen Transitvertrages fließt seit Jahresbeginn kein russisches Erdgas mehr über die Ukraine in die Staaten der Europäischen Union. "TurkStream" ist momentan eine Alternativroute für russisches Pipelinegas in EU-Staaten.