An seine Amtszeit als Schwarzebeerskönig kann sich Roland Wagner noch gut erinnern. 25 Jahre ist es her, seit das erste Schwarzebeersfest in Vesser organisiert wurde. „Zweimal mussten wir wegen Corona pausieren“, erklärt Roland Wagner, warum in diesem Jahr erst Nummer 23 gefeiert wird. Trotzdem: Vor 25 Jahren wurde der erste König über die Heidelbeeren gekrönt. Damals war das derjenige, der über mehrere Tage hinweg die meisten Heidelbeeren gepflügt hatte. Eimerweise hatte Roland Wagner die winzigen Früchte zum Wiegen gebracht. „Da habe ich den Kamm zu Hilfe genommen, sonst wäre ich niemals auf 60, 70 Kilogramm gekommen“, erzählt er.