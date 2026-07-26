Schon einige Jahre gab es keinen Heimatabend im Vorfeld des Schwarzebeerfest in Vesser mehr. Doch in diesem Jahr haben der Ortsteil und sein Heimatverein die Tradition wieder aufleben lassen. „Wir haben gesagt, zum 25. Jubiläum probieren wir es nochmal“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Sylvia Hamatschek. Obwohl die Planung recht kurzfristig stattgefunden habe, füllen sich die Bänke im Offenstall an diesem Abend zügig mit Besuchern, als Musiker „Hans im Glück“ sein erstes Lied spielt. Und damit eröffnet Sylvia Hammatschek dann auch schon das Programm, das sich rund um die Erinnerungen an 25 Jahre Schwarzebeerfest dreht. Den Höhepunkt des Abends bilden die Hoheiten, denn die ehemaligen Schwarzebeerköniginnen und Könige wurden zu diesem Anlass eingeladen, ihre Erinnerungen mit den Gästen zu teilen.