„Wahnsinn“, kommentiert Sylvia Hamatschek das Treiben zum 25. Schwarzebeerfest in Vesser. Bei so vielen Menschen, die in diesem Jahr gekommen sind, kann selbst die Ortsteilbürgermeisterin nur noch staunen. „Also heute sind es wirklich besonders viele Besucher“, sagt sie. Bei bestem Wetter trifft man schon auf dem Weg Richtung Offenstall überall Familien und Paare, die den schönen Tag auskosten und zum Event spazieren. Was sie alle natürlich besonders anlockt: Die Vesserer Spezialität, der Schwarzebeerkuchen.