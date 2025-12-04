Kaum hatte sich die Nachricht von Karl Riegers tragischem Unfalltod im September herumgesprochen – und das ging sehr schnell – waren auch schon die ersten Halunken an seinem Lebenswerk, dem Besucherbergwerk „Schwarze Crux“ in Vesser auszumachen. Sie nutzten die abgeschiedene Lage, um vermeintlich ungestört zu schauen, was es dort zu holen geben könnte. Doch die Rechnung hatten sie nicht mit dem Verein für Hennebergische Bergbaugeschichte gemacht, dessen Mitglieder mit Karl Rieger zusammen den Betrieb des Bergwerks mit all seinen Sonderveranstaltungen sowie des Museums lenkten.