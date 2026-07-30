Dass Karl Rieger ein außergewöhnlicher Mensch gewesen ist, davon ist Silvana Mohring seit ihrem ersten Aufenthalt am Besucherbergwerk „Schwarze Crux“ in Vesser überzeugt. Wer sonst käme auf die Idee, über Jahre ein stillgelegtes und mit Erdreich zugeschüttetes Bergwerk schubkarrenweise wieder freizulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Wer sonst würde es schaffen, für solch eine Herausforderung auch noch andere zum Mitmachen zu gewinnen?