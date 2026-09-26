Vielleicht hat es der Zufall gut gemeint, dass zur ersten Einfahrt in den Berg nach fast genau einem Jahr, die Besuchergruppe nicht so groß wie die dann folgenden war. Denn Steffen Verwiebe, der die Gäste nach der langen Pause Untertage führte, hatte Gänsehaut dabei. Schließlich ist es das erste Mal seit dem Unfalltod des vorherigen Besitzers Karl Rieger, dass Führungen stattfinden konnten. Auch wenn es vorerst nur für einen Tag möglich war. „Dabei ist es so wichtig für die touristisch geprägte Region, das Ganze wieder aufzufahren. Wir sehen doch, dass die Leute Bock darauf haben“, sagt er.