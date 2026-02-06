Trefflich ließe sich darüber streiten, ab wann etwas in den Status einer Besonderheit erhoben wird. Unbestritten wird dem Besucherbergwerk „Schwarze Crux“ in Vesser die Ehre zuteil, als besonders, als einmalig zu gelten. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Schon die Wiederentdeckung dieses einst für die Region so wichtigen, bis 1924 betriebenen und dann in Vergessenheit geratenen Bergwerkes darf sich als äußerst ungewöhnlich bezeichnen. Die folgenden Jahre seiner Zugänglichmachung waren es ebenso wie seine gesamte Entwicklung bis heute.