Es sind die herrlich bläulich schimmernden Kupferspuren, die den neun Jahre alten Henrik aus Saalfeld an den kalten Wänden am meisten faszinieren. Mit seinen Eltern war er, wie zwölf weitere Gäste ebenfalls, am Samstagnachmittag unter Tage, um sich von Karl Rieger in die beeindruckende „Schwarze-Crux“-Welt der Gesteine, Erze und Minerale entführen zu lassen. Um die 35 Meter ging es für alle im Besucherbergwerk „Schwarze Crux“ in die neun Grad frische Tiefe, wo die eine Stunde rund um Geologie und Geschichte fast wie im Fluge verging. Auch Henriks Eltern sind begeistert, als sie, vom Berggeist Cruxel empfangen, wieder ins Tageslicht treten.