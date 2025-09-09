Die 1850 errichtete Bogen- und Gewölbebrücke mitten in Schwarzbach, über die die Kreisstraße 2523 führt, genießt derzeit einen traurigen Spitzenplatz. Im gesamten Kreisstraßennetzes zählt sie zu den schlechtesten Brücken im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Bei einer Überprüfung in diesem Jahr erhielt sie die Note 3,3. Dabei muss man wissen, dass die schlechteste Bauwerknote die 4 ist, die einen ungenügenden Zustand kennzeichnet. Schlimmer als die Schwarzbacher Brücke ist nach Auskunft der Bauverwaltung nur noch der Zustand der Brücke über die Grüne in Nordheim (K 2567).
Schwarzbach Brückenbau auch ohne Zuschuss
Marko Hildebrand-Schönherr 09.09.2025 - 14:00 Uhr