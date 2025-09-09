Die 1850 errichtete Bogen- und Gewölbebrücke mitten in Schwarzbach, über die die Kreisstraße 2523 führt, genießt derzeit einen traurigen Spitzenplatz. Im gesamten Kreisstraßennetzes zählt sie zu den schlechtesten Brücken im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Bei einer Überprüfung in diesem Jahr erhielt sie die Note 3,3. Dabei muss man wissen, dass die schlechteste Bauwerknote die 4 ist, die einen ungenügenden Zustand kennzeichnet. Schlimmer als die Schwarzbacher Brücke ist nach Auskunft der Bauverwaltung nur noch der Zustand der Brücke über die Grüne in Nordheim (K 2567).