Seit einigen Jahren gehört zum Schwarzatalhospiz Katzhütte, in dem sterbenskranke Patienten auf ihrem letzten Weg versorgt und begleitet werden, auch ein schöner Garten. Der wird von Patienten und deren Angehörigen sowie Gästen gern genutzt, um die Natur zu genießen oder Ruhe zu finden. Einmal im Jahr geht es dort quirliger zu als gewohnt: Im Mai wird zum Gartenfest in den Hospizgarten geladen. Diesmal gab es neben Gaumenschmaus auch einen musikalischen Beitrag, Unterhaltung für den Nachwuchs und eine besondere Geste zum Auftakt der Veranstaltung, wie Hospizleiterin Evi Müller im Nachgang erzählt. „Für jeden Gast, der im zurückliegenden Jahr sein Leben im Hospiz vollendete, wurde eine Samenkugel in ein Gefäß gelegt und bis zum Hospizfest verwahrt. Bevor das Fest offiziell seinen Lauf nahm, haben sich die Beschäftigten der Einrichtung versammelt, um gemeinsam die Samenkugeln auf der Wiese im Garten zu verteilen.“ Nun hoffe man, dass die Saat aufgeht und damit die Gäste auf Zeit bunte Spuren hinterlassen, so Müller.