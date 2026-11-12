Schwarzarbeit: Zoll nimmt Betriebe in Ober- und Unterfranken unter die Lupe

Es gehe auch um Fragen wie die ordnungsgemäße Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns, die rechtmäßige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte sowie die Aufdeckung eines möglicherweise unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen. "Mit unseren heutigen Maßnahmen setzen wir auf Prävention und stärken all den Betrieben den Rücken, die sich jeden Tag an die Regeln halten", heißt es in der Mitteilung des Hauptzollamtes.