Schweinfurt (dpa/lby) - Der Zoll hat in Ober- und Unterfranken zum Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit ausgeholt. Mehr als 120 Einsatzkräfte seien im gesamten unter- und oberfränkischen Raum an der flächendeckenden Maßnahme in unterschiedlichsten Branchen beteiligt, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit. Ziel sei es, zu überprüfen, ob die Arbeitgeber ihre sozialversicherungsrechtlichen Pflichten einhielten.
Schwarzarbeit Zoll nimmt Betriebe in Ober- und Unterfranken unter die Lupe
dpa 12.11.2026 - 09:06 Uhr