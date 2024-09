Hunderte Arbeitgeber überprüft

Im ersten Halbjahr wurden im Freistaat 554 Arbeitgeber kontrolliert - mit einem relativ hohen Anteil im Bau- und Gastgewerbe. Die Kontrolleure vom Zoll stellten dabei unter anderem 137 Verstöße fest, wo Arbeitnehmer nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn bekamen. Im Jahr 2023 rückte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei 1185 Arbeitgebern an. Sie deckte dabei unter anderem 233 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz auf.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat nach eigenen Angaben Standorte in Erfurt, Gera, Jena, Nordhausen und Suhl. Sie gehören zum Hauptzollamt Erfurt. Jährlich setzt sie auch sogenannte Schwerpunktprüfungen in wechselnden Bereichen an. Im vergangenen Jahr gehörten dazu Zeitarbeitsfirmen, das Wach- und Sicherheitsgewerbe sowie Kurier- und Paketdienstleister in Thüringen. Die Zoll-Fachleute beteiligten sich zudem an einer bundesweiten Prüfung zur Bekämpfung der Kriminalität von Clans, also bestimmter familiär verbundener Gruppen.