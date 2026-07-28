Der Ort Schwarza kann im kommenden Jahr auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken: Schwarza feiert sein 1200-jähriges Bestehen. Im Gemeinderat wurden nun erste Überlegungen diskutiert, wie dieses außergewöhnliche Jubiläum gestaltet werden könnte. Fest steht bereits, dass es kein klassisches Festwochenende geben wird. Stattdessen soll sich das Jubiläum über das gesamte Jahr erstrecken und alle Ortsteile einbeziehen.