Insbesondere kleinere Fließgewässer (zweiter und dritter Ordnung) wurden stark durch den Menschen verändert. Sie wurden begradigt, vertieft, gestaut, mit Uferbefestigungen aus Stein oder Beton versehen oder von der umgebenden Aue abgeschnitten. Nur ein sehr kleiner Teil dieser Gewässer weist noch eine naturnahe Struktur auf. Diese Situation hat Einfluss auf den ökologischen Zustand der Gewässer und auf den Hochwasserschutz. Wehre und ähnliche Bauwerke behindern das Aufsteigen bestimmter Fischarten in ihre Laichregionen. Zudem begünstigen Hindernisse im Flusslauf, dass sich Schwemmgut festsetzt und den Fluss aufstaut – was sich besonders dramatisch bei Hochwasserereignissen auswirken kann.