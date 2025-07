Die Brücken sind auch in Schwarza ein immer wieder Aufmerksamkeit erforderndes Thema. Zwar mögen Flussläufe und darüber führende Brücken für den einen und anderen romantischen Blickwinkel in der Dorfoptik sorgen, für die zuständigen Gemeinden stehen Brücken hauptsächlich für Probleme und Kosten. Auch in Schwarza.