Bei einem Verkehrsunfall in Schwarza ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei kam der Wagen gegen 2.20 Uhr auf der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche aus seinem Pkw geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.