Schwarz-rotes Treffen: Koalition berät über Krisenmaßnahmen und Reformen

Klingbeil bekräftigte in der "Süddeutschen Zeitung" seine Forderung danach, ebenso nach einer Senkung der Energiesteuern und einem Preisdeckel für Kraftstoffe - alles Schritte, die Reiche ablehnt und die auch Merz skeptisch sieht. "Das Wirksamste ist gerade der Eingriff in den Markt. Das sehen wir in anderen europäischen Ländern", sagte der Vizekanzler. "Und ich finde, wir sollten diesen Mut auch haben." Die "sehr fragile Waffenruhe" zwischen den USA und dem Iran werde leider nicht dazu führen, dass die Preise schnell wieder heruntergingen.