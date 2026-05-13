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  4. Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet

Schwarz-rotes Spitzentreffen Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet

Entlastung für hohe Energiepreise, Reform-Fahrplan und Haushalt: Darum sollte es beim Koalitionsausschuss gehen. Was herausgekommen ist, wird erst später kommuniziert.

Schwarz-rotes Spitzentreffen: Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet
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Die Koalitionsspitzen tagten diesmal wieder im Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin - Nach rund sechs Stunden haben die Spitzen von Union und SPD kurz vor Mitternacht ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. Über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses wurde zunächst nichts bekannt. Auf eine gemeinsame Pressekonferenz am Morgen danach, wie nach früheren Spitzenrunden, verzichten die Koalitionäre dem Vernehmen nach diesmal. Es ist aber eine schriftliche Information geplant. 

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Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Regierungsbündnisses. Auf der Agenda der Sitzung standen Entlastungen für hohe Energiepreise, der weitere Reform-Fahrplan und die Beratungen über den Haushalt 2027.