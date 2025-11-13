Schwarz-rotes Bündnis: Koalition sucht Einigung in Wirtschafts- und Energiefragen

Auf die Frage, ob die Rente im Koalitionsausschuss Thema sein werde, antwortete Spahn: "Der Kanzler hat sehr deutlich gemacht, dass darüber noch zu reden sein wird in der Koalition. Ich rechne allerdings nicht mit einer sofortigen Entscheidung." In der Debatte gehe es um die Zeit nach 2031. "Darüber wollen wir grundsätzlich nachdenken." Deshalb solle eine neue Reformkommission eingesetzt werden.

Wann Ergebnisse zu erwarten sind

Falls es im Koalitionsausschuss konkrete Ergebnisse geben sollte, dürften sie erst am Freitag in einer Pressekonferenz verkündet werden. So hatten die Koalitionsspitzen es auch bei ihrer letzten Sitzung im Oktober gehandhabt.