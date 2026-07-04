Berlin - Regierungschefs mehrerer Bundesländer pochen darauf, dass der Bund Einnahmeausfälle in ihren Haushalten infolge der Einkommensteuerreform ausgleicht. "Die Länder stehen finanziell unter erheblichem Druck. Deshalb müssen zusätzliche Steuerausfälle fair ausgeglichen werden", sagte Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) der "Welt am Sonntag". Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, sein Land könne keine weiteren Einnahmeausfälle hinnehmen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) erklärte der Zeitung, die Länder könnten es sich nicht mehr leisten, "finanzielle Auswirkungen von Gesetzen, die der Bund macht, abzufedern und zu tragen".