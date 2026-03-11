Schwarz-rote Regierung: Koalitionsausschuss ohne konkrete Beschlüsse

Thema Spritpreise vom Kabinett abgeräumt

Die SPD hatte vor der Ausschusssitzung angemeldet, auch über die enorm gestiegenen Spritpreise infolge des amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran sprechen zu wollen. Hier nahm das Kabinett am Vormittag aber bereits Entscheidungen vorweg: Tankstellen sollen ihre Spritpreise nur noch einmal täglich erhöhen dürfen. Außerdem greift die Bundesregierung, wie andere G7-Staaten auch, auf ihre Ölreserven zurück, um die Preise zu stabilisieren.