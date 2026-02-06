Schwappt das Wasser zurück?: Großer Salzwassereinbruch aus Nordsee in Ostsee möglich

Sollte der Einstrom tatsächlich jetzt erfolgen, hätte das nach Angaben der Forscher gleich zwei Effekte, die für die tiefen Ostseebecken von Bedeutung wären. "Kaltes Wasser kann deutlich mehr Sauerstoff aufnehmen als warmes und würde damit – bezogen auf sein Volumen – überdurchschnittlich viel Sauerstoff in die tiefen Becken transportieren. Außerdem könnte ein Einstrom ausreichender Intensität die seit rund zwei Jahrzehnten anhaltend erhöhten Tiefenwassertemperaturen in den zentralen Ostseebecken beenden", hofft Volker Mohrholz, stellvertretender Leiter der IOW-Abteilung Physikalische Ozeanographie.