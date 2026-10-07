Schwangerschaft bekanntgegeben: Sport-Moderatorin Laura Wontorra erwartet ein Kind

Berlin - Die Sportmoderatorin Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Foto, auf dem ein Ultraschallbild und zwei rosafarbene Babyschühchen zu sehen sind. Auch Bilder, die sie mit einem kleinen Babybauch zeigen - angelehnt an Moderator-Kollegen Riccardo Basile - teilt sie dort mit ihren Followern. Dazu schreibt sie: "HALB DU. HALB ICH." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über Wontorras Schwangerschaft berichtet.