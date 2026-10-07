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Schwangerschaft bekanntgegeben Sport-Moderatorin Laura Wontorra erwartet ein Kind

Vielsagende Bilder auf Instagram und dazu nur vier Worte: Laura Wontorra teilt die Vorfreude auf ihr Baby mit ihren Followern.

Schwangerschaft bekanntgegeben: Sport-Moderatorin Laura Wontorra erwartet ein Kind
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Die Sportmoderatorin Laura Wontorra hat ihre Babyvorfreude mit ihren Followern geteilt. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Berlin - Die Sportmoderatorin Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Foto, auf dem ein Ultraschallbild und zwei rosafarbene Babyschühchen zu sehen sind. Auch Bilder, die sie mit einem kleinen Babybauch zeigen - angelehnt an Moderator-Kollegen Riccardo Basile - teilt sie dort mit ihren Followern. Dazu schreibt sie: "HALB DU. HALB ICH." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über Wontorras Schwangerschaft berichtet.

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Laut "Bild" soll das gemeinsame Baby der beiden Sport-Journalisten im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen. Demnach war Wontorra bereits schwanger, als sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV aus den USA, Kanada und Mexiko über die Fußball-WM berichtete.

Erst im Juli hatte die Moderatorin ein Urlaubsfoto von sich und Basile bei Instagram veröffentlicht und dazu geschrieben: "something about summer in marbella".