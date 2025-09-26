Ein Schwan fliegt über den Teich, dreht eine Runde, dann gleitet er aufs Wasser. Ein zweiter Schwan ist im Anflug und lässt sich ebenfalls auf dem Wasser nieder: ein Schwanenpaar. Sie inspizieren das Nest, das über den Winter etwas gelitten hat. Sie werden es erneuern müssen. Aber erst einmal ist der Schwanentanz angesagt, bei dem sich alle Paare vor jeder Brutzeit im Frühling erneut ihre Zuneigung zeigen. Sie bekunden ihre Liebe aufs Neue.