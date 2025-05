Der Vereinsraum im Haus des Gastes in Stützerbach ist verschlossen. Besucher der Touristinfo können ihn weder betreten noch wie gewohnt nutzen, ebenso wenig wie Vereine oder Rentner, die ihn in der Vergangenheit regelmäßig in Gebrauch hatten. Wie Ortsteilbürgermeister Frank Juffa im Gespräch mit der Redaktion erklärt, häuften sich zuletzt die Fragen der Einwohner, was nun mit dem Raum im Erdgeschoss passieren soll, in dem zu Beginn vergangenen Jahres Schimmel beziehungsweise Schwammbefall festgestellt worden war. „Man hat den Eindruck, dass sich nichts tut, weil der Raum noch nicht wieder hergerichtet ist. Aber dem ist nicht so“, sagt Juffa. Er erklärt: „Zuerst wurden Bohrungen vorgenommen und überprüft, woher genau der Schaden rührt. Es hat sich gezeigt, dass Wasser von außen beziehungsweise unten ins Mauerwerk gekommen ist“, sagt er. Der Trockenbau, der vor den Wänden vorgestellt war, musste zuerst entfernt werden. Ebenso kam der Putz ab, auch der Fußboden musste raus. Das ist inzwischen geschehen, der Raum ist quasi entkernt.