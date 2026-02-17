Malsfeld (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel ist eine tote Person im Wohnzimmer des Hauses gefunden worden. Ob es sich dabei um den 72-jährigen Bewohner handelte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden, der durch das Feuer in dem kleinen Fachwerkhaus in Malsfeld entstand, liegt der Polizei zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Angrenzende Wohnhäuser seien verschont geblieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.