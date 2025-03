Durch den Ausbau der Eisenacher Straße in Schwallungen sind Sackgassen entstanden und Umleitungen notwendig – es sei „wie befürchtet nervig“, sagt Bürgermeister Jan Heineck. Vor allem im unteren Bereich der Straße, nahe der Werrabrücke, geht es eng zu. Hier gibt es keine Kreuzung mehr, der gesamte Verkehr fließt von der Brücke nach rechts über die Meininger Straße in Richtung B 19 – Schwallungen Süd und umgekehrt. Je nachdem, wie viel Platz die Bauarbeiter benötigen, ist an der Engstelle eine Ampel geschaltet.