Als „Alpha Female“ errang sie deutschlandweit und international Bekanntheit. Auch als Jazzy Gabert nach Schwallungen kam, kannten die Einwohner sie schnell, sie fällt auf – ihres Aussehens wegen, aber auch mit dem, was sie macht. Die Wiederbelebung des „Schwans“ mit Gästezimmern und einer Wrestling-Schule gelang der jungen Frau, doch in diesem Jahr schloss sie das Resataurant bereits wieder, am 1. Juli war Schluss. Gabert kündigte an, weitere Wrestling-Events an der Werra zu veranstalten. Das Versprechen löste sie vor ein paar Tagen ein. „Schwallemania“ hieß das Event.