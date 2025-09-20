Schwallungen: Wer hat Rica gesehen?

„Seit gut zwei Wochen vermisse ich schmerzlich meine Katze Rica“, schreibt Ute Bansen an die Redaktion. Sie ist gechippt, kann durch ihre Katzenklappe kommen und gehen, wann sie mag. Wird im Haus versorgt, bei Bedarf von drei Parteien. Nach dem Urlaub Ende August war Rica noch ein Mal zum Fressen zu Hause. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. „Ich bin jeden Tag unterwegs, rufe nach ihr, habe Steckbriefe aufgehangen, Facebook und Status bemüht, nichts“, schreibt die Schwallungerin. Sie vermutet sie im Industriegebiet in Schwallungen in einer der Hallen der dortigen Betriebe.