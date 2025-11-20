Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck zog jetzt Bilanz zur Einwohnerversammlung und ließ das Jahr noch einmal Revue passieren. Er gab aber auch einen Ausblick auf 2026 – allerdings mit der Einschränkung, dass der Haushaltsplan noch nicht beschlossen ist. Das soll erst am 10. Dezember in der Ratssitzung erfolgen. Ist das Zahlenwerk von der Kommunalaufsicht genehmigt, kann es losgehen mit den geplanten Maßnahmen. Im Vorfeld der Versammlung hatten die Gemeinderatsmitglieder bereits in nicht öffentlicher Sitzung sich mit den Vorhaben fürs kommende Jahr beschäftigt. Aus der Bürgerschaft gab es Anerkennung für die Arbeit der Kommune. Fragen und Kritik blieben aber trotzdem nicht aus.